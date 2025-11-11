La dura verità dietro gli attacchi a Lewis Hamilton in Ferrari!

È emersa la verità sugli attacchi a Lewis Hamilton provenienti dall’interno della Ferrari nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le dure critiche del CEO della Scuderia di Maranello erano interamente rivolte al sette volte campione del mondo, esprimendo una profonda delusione per le sue ultime prestazioni.

“Orgoglioso del doppio titolo conquistato nelle gare di resistenza, ma estremamente deluso dalla Scuderia di Formula 1 e, soprattutto, dai piloti Leclerc e Hamilton”, ha dichiarato John Elkann durante il salone d’onore del CONI, in occasione della presentazione dell’accordo tra Stellantis e la Fondazione Milano-Cortina.

"Secondo Elkann, la fase iniziale di brillante collaborazione è ormai conclusa e, nonostante un contratto pluriennale, il rapporto sembra essersi incrinato a causa di prestazioni deludenti, comportamenti discutibili, errori e opportunità sprecate".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

