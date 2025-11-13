close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio dopo il Brasile; Potenziale rivelato; Pericolo per Hamilton

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio dopo il Brasile; Potenziale rivelato; Pericolo per Hamilton

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 13° novembre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: la giovane promessa italiana della Mercedes afferma di essere uscita più forte dal Brasile. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Toto Wolff svela il vero potenziale dell'italiano alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kim Antonelli oggi: Lewis Hamilton vicino all'UMILIANTE alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Emergenza interna; Annuncio brutale; La performance di Checo con SF-23
FERRARI

Ferrari Notizie Oggi: Emergenza interna; Annuncio brutale; La performance di Checo con SF-23

  • Ieri 23:00
Antonelli Notizie Oggi: Messaggio dopo il Brasile; Potenziale rivelato; Pericolo per Hamilton
KIMI ANTONELLI

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio dopo il Brasile; Potenziale rivelato; Pericolo per Hamilton

  • Ieri 22:00
F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli

  • Ieri 22:00
ULTIME NOTIZIE: Annuncio BRUTALE della Ferrari per il GP di Las Vegas!
Ferrari

ULTIME NOTIZIE: Annuncio BRUTALE della Ferrari per il GP di Las Vegas!

  • Ieri 17:42
Meglio di Leclerc? Il tempo di Checo Pérez sulla Ferrari SF-23
Ferrari

Meglio di Leclerc? Il tempo di Checo Pérez sulla Ferrari SF-23

  • Ieri 20:00
Lewis Hamilton rivela se lascerà o resterà alla Ferrari!
Ferrari

Lewis Hamilton rivela se lascerà o resterà alla Ferrari!

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play