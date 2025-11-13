Antonelli si rilassa e lascia il Brasile RAFFORZATO

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un fine settimana straordinario in Brasile, conquistando il suo secondo podio stagionale. Sul circuito brasiliano il pilota ha dimostrato perché è considerato il futuro della Formula 1.

Il rapporto con l’esperto compagno George Russell si è recentemente intensificato, soprattutto ora che il britannico si confronta con lui in una lotta serrata che, a volte, vede Russell retrocedere.

Dopo un periodo complesso, specialmente in seguito alla tappa europea, Antonelli afferma che aver superato quelle difficoltà lo ha reso più forte. “Sto vivendo un momento molto positivo, anche se in Messico i risultati non hanno dato pieno risalto al nostro potenziale. La differenza di questo weekend è stata nel riuscire a mettere insieme ogni dettaglio”, ha commentato il giovane durante un’intervista a Sky Sports.

Per il pilota, il podio conquistato in Brasile assume dunque un significato ancora più speciale dopo un periodo difficile. “È stato un risultato molto emozionante, dopo aver attraversato una fase davvero buia. L’ho superata e per questo traguardo il valore è immenso, sia a livello professionale che personale.”

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Fino a quando resterà Antonelli in Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto una nuova estensione del contratto con la scuderia tedesca, nonostante i numerosi rumores dopo la sua prima stagione in Formula 1. La scuderia tedesca ha annunciato che l’italiano continuerà a correre con loro nel Campionato Mondiale 2026, affiancato dal compagno di squadra George Russell.

Questo significa che, almeno, Antonelli ha contratto fino alla fine del 2026. L’estensione di un anno ribadisce la fiducia che Toto Wolff e il team ripongono nel suo eccezionale talento al volante. Sebbene la sua permanenza fosse stata messa in discussione da una serie di risultati deludenti nel 2025 e dalla possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il nuovo accordo ha definitivamente posto fine ai rumors.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!