Il nuovo Max? Mercedes lancia un messaggio forte sul futuro di Antonelli

Toto Wolff ha dichiarato che la straordinaria performance di Kimi Antonelli nel Gran Premio di São Paulo, dove è riuscito a tenere sotto controllo Max Verstappen nella lotta per il secondo posto, è un chiaro segnale di ciò che ancora ci aspetta.

Il team Mercedes di Formula 1 ha sorpreso nell’estate 2024 annunciando che il giovane 17enne, Kimi Antonelli, avrebbe sostituito Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo. Proveniente dalla Formula 2, la sua entrata in un team d’élite rappresenta un’impresa poco comune. Nei primi incontri si intravedevano i segni della genialità che Toto Wolff tanto riconosce in lui, anche se i risultati ottenuti in Europa si sono mostrati altalenanti.

Weekend di successo per Antonelli in Brasile

In Brasile Antonelli ha vissuto un weekend eccezionale. Il giovane italiano si è classificato al secondo posto nella gara sprint di sabato, ripetendo il risultato nel Gran Premio della domenica. Nonostante, all’inizio della gara, abbia avuto uno sfioramento con Charles Leclerc nel tentativo di evitare la carica aggressiva di Oscar Piastri e, nella fase finale, abbia dovuto fronteggiare un Verstappen in attacco, ha saputo mantenere la calma e difendere saldamente la sua posizione.

Wolff è rimasto davvero colpito: “L’intero weekend è stato eccezionale fin dall’inizio”, ha commentato a Sky Sports. “È estremamente incoraggiante vedere un livello così elevato, soprattutto considerando che si trattava di un circuito a lui poco familiare, il che ha ridotto la pressione rispetto alle gare in Europa. La sua prestazione è stata impeccabile e riuscire a superare Max, che partiva con pneumatici nuovi e più morbidi, dimostra la notevole qualità del suo potenziale e l’imminente arrivo di grandi successi.”

