Kimi Antonelli vicino a umiliare Lewis Hamilton alla Mercedes

Kimi Antonelli potrebbe essere vicino a infliggere un duro colpo a Lewis Hamilton alla Mercedes.

Karun Chandhok, rinomato giornalista di F1, ha dichiarato quanto segue in un commento pubblicato da RacingNews365: "Lasciate che vi dica, posso aggiungere una piccola sfida per il campionato che mi incuriosisce?

"Kimi Antonelli e Lewis Hamilton sono ora divisi, credo, da soli 26 punti. Sarebbe un enorme vantaggio per la Mercedes. Riuscite a immaginare se riuscissero a far battere il debuttante che li ha lasciati per la Ferrari?"

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

