Antonelli RIVELA PROBLEMI con Russell come socio

Andrea "Kimi" Antonelli ha rivelato i problemi che sta avendo con George Russell come compagno di squadra in Mercedes.

Il pilota italiano, in dichiarazioni riportate da FormulaPassion.it, ha dichiarato quanto segue in merito ai cambiamenti nel suo rapporto con il pilota britannico: "Il mio rapporto con George sta cambiando, senza dubbio.

"È normale che non sia contento di finire dietro di me, così come io non sono mai contento quando sono dietro. Il rapporto è cambiato e continuerà a cambiare.

"Ma c'è molto rispetto tra noi e una grande dinamica di squadra perché ci spingiamo a vicenda. Questo fine settimana ci dà una spinta incredibile in vista di Las Vegas, dove la squadra è stata fantastica l'anno scorso", ha commentato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

