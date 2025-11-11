close global

TUTTI i record di Kimi Antonelli in F1 2025

TUTTI i record di Kimi Antonelli in F1 2025

Gianluca Cosentino
Andrea Kimi Antonelli ha vissuto alti e bassi durante la sua prima stagione in Mercedes, ma ha già stabilito record impressionanti nonostante la giovane età. Ad esempio, è diventato il pilota più giovane nella storia a guidare in vantaggio, realizzare il giro più veloce e conquistare la pole position in ogni formato di gara.

Non è tutto: al Gran Premio del Brasile ha conquistato un secondo posto, portandosi a un totale di 122 punti e superando il record precedentemente detenuto da Lewis Hamilton per il maggior punteggio accumulato da un rookie nella sua prima stagione completa.

Questi traguardi evidenziano il grande talento dell’italiano, capace di trasformare momenti difficili in prestazioni che resteranno nei libri della storia.

Correlato: Erede? Verstappen ha mandato un messaggio forte ad Antonelli

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

