Erede? Verstappen ha mandato un messaggio forte ad Antonelli

Il Gran Premio del Brasile si è rivelato uno spettacolo straordinario, segnando una svolta importante per il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli.

Il debutto del talento sotto il team Mercedes non è passato inosservato: partito dalla prima fila grazie a una solida sessione di qualifiche, Antonelli ha conquistato il podio, raggiungendo per la seconda volta in questa stagione un meritato secondo posto. Max Verstappen ha elogiato il corridore, definendo il suo weekend "estremamente impressionante" e sottolineando il valore di una performance così costante.

Il pilota olandese ha evidenziato il notevole percorso di crescita di Antonelli, apprezzandone la rapidità in ogni categoria in cui gareggia. Secondo Verstappen, salire sul podio rappresenta una spinta decisiva per la fiducia del giovane italiano, sostenuta da un team che lo aiuta a sfruttare appieno il suo potenziale.

Proprio grazie a queste prestazioni brillanti, il promettente corridore ha ottenuto un'estensione contrattuale con Mercedes fino al 2026, rafforzando ulteriormente il legame di fiducia reciproca tra atleta e squadra.

Antonelli in Brasile

Antonelli si conferma come il terzo pilota più giovane a partire dalla prima fila in Formula 1. Toto Wolff, capo del team Mercedes, ripone in lui una fiducia assoluta e vede nelle nuove normative del 2026 un'opportunità per un ulteriore sviluppo del suo talento. Wolff si è mostrato pienamente soddisfatto della performance del novellino, evidenziando come il giovane abbia già un ruolo ben definito all’interno del team.

Max Verstappen ha guardato con entusiasmo ai progressi di Antonelli, sottolineando: "Questo anno è stato un percorso di grande apprendimento per Kimi, e ho sempre notato la sua incredibile velocità in ogni categoria. Un weekend come questo è veramente eccezionale e se lo è meritato appieno. Ha guadagnato una spinta enorme nella fiducia, e il team sta lavorando per far emergere tutto il suo potenziale. È in una posizione molto favorevole e questo merita davvero di essere celebrato."

Infine, Verstappen ha offerto un prezioso consiglio non solo ad Antonelli, ma a tutti i giovani piloti: "Credete sempre in voi stessi. Un anno di debutto è una vera montagna russa emotiva, con weekend migliori e altri in cui le aspettative non si realizzano. Gli errori sono parte integrante del processo di apprendimento e sono proprio le difficoltà a forgiare un grande pilota, anche in Formula 1."

