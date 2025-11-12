close global

﻿
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes in vendita; rivela problemi con Russell; riceve un attacco

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes in vendita; rivela problemi con Russell; riceve un attacco

Gianluca Cosentino
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 12° novembre 2025 in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli F1: Peter Windsor attacca il giovane italiano dopo il successo al Gran Premio del Brasile. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: RIVELA PROBLEMI con George Russell come compagno di squadra alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1: Toto Wolff venderà le sue quote del team. LEGGI DI PIÙ

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

