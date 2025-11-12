Antonelli attaccato e sminuito dopo il successo in Brasile

Peter Windsor ha recentemente espresso il suo giudizio sul Gran Premio di São Paulo durante un'analisi su YouTube. Secondo lui, Max Verstappen è stato privato della seconda posizione a causa della difesa impeccabile di Kimi Antonelli, nonostante il pilota olandese abbia mostrato un talento straordinario negli ultimi momenti della gara.

Verstappen, uscito dai box in condizioni difficili, ha saputo mantenere il comando per venti giri, dimostrando determinazione e carisma. Dopo il terzo pit stop, si è ritrovato in quarta posizione, evidenziando come ogni millesimo di secondo possa fare la differenza in pista.

La strategia della Red Bull Racing, che ha scelto pneumatici morbidi per la fase finale della gara, si è rivelata decisiva: ha permesso a Verstappen di guadagnare terreno e di superare George Russell, conquistando così il terzo posto. Negli ultimi giri il pilota ha cercato di recuperare terreno sfidando Antonelli, ma non è riuscito a mettere in atto una rimonta completa, sottolineando l’importanza strategica della gestione delle gomme durante il Gran Premio.

Verstappen contro Antonelli

A soli due giri dalla fine, Verstappen ha iniziato a perdere aderenza con i pneumatici morbidi, mentre Antonelli ha spinto al massimo con i composti medi, correndo a tutta velocità. Quest’ultimo si è difeso con grande sicurezza, concludendo la gara al secondo posto a soli tre decimi di secondo dal pilota olandese. Windsor ritiene che Antonelli abbia avuto la fortuna di evitare penalizzazioni, nonostante un incidente nella fase di ripresa che ha costretto Oscar Piastri a cedere l’ingresso interno.

I rapporti ufficiali, tuttavia, incolpano Piastri per la collisione avvenuta durante quella ripartenza, un episodio che ha coinvolto anche Antonelli e Charles Leclerc e che ha portato a una sanzione per Piastri, mentre Antonelli ne è uscito illeso. Pur riconoscendo le controversie sorte dall’incidente, Windsor ha elogiato la performance di Antonelli, in particolare nella lunga curva a destra del centro del circuito, evidenziando la sua abilità nel gestire le curve lente e nell’individuare la linea ideale. Ha infine sottolineato come Verstappen operi a un livello superiore, soprattutto nell’ingresso delle curve, dove ha brillato in modo inconfondibile.

