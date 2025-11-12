La vettura Mercedes F1 è in vendita!

Toto Wolff, direttore del team Mercedes in Formula 1, è attualmente impegnato in trattative avanzate per cedere parte della sua quota del 33% nella squadra, così come riportato da Sportico.

Nonostante questa operazione comporti una modifica nella struttura azionaria, Wolff continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e a guidare il team.

La vendita riguarderebbe la cessione di una frazione delle sue azioni in Mercedes. Un portavoce del Mercedes-AMG Petronas F1 Team ha preferito non approfondire la questione, dichiarando: "Non commenteremo ulteriormente l'argomento".

La gestione del team rimarrà invariata, mentre i tre soci – Mercedes-Benz, Toto e INEOS – continueranno a lavorare con impegno per assicurare il successo costante di Mercedes-Benz in Formula 1.

Elevata redditività

Mercedes e la società chimica britannica Ineos detengono, in parti uguali, il restante 67% della squadra. L’investimento di Wolff ha registrato una crescita esponenziale sin dal suo ingresso nel 2013, contribuendo a consolidare la posizione del team nel panorama della Formula 1.

Nel 2024, Mercedes-AMG Petronas ha raggiunto ricavi pari a 812 milioni di dollari, consacrandosi come il team più redditizio della categoria, mentre lo scorso anno Wolff ha percepito oltre 50 milioni di dollari tra stipendi e dividendi.

Nonostante l'impennata del settore, favorita da Liberty Media e dal successo della serie "Formula 1: Drive to Survive", Wolff ritiene sia arrivato il momento opportuno per ridurre la propria partecipazione. I dettagli relativi all'acquirente non sono ancora stati divulgati.

