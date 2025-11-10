F1 Ferrari Oggi: Hamilton attacca il favoritismo della FIA; Riceve un consiglio urgente

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di lunedì 10 novembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione in Ferrari un vero incubo, dopo un weekend deludente al Gran Premio di San Paolo. Il pilota britannico è stato costretto ad abbandonare la gara in anticipo per la seconda volta in questa stagione, aumentando la propria frustrazione verso una scuderia che fatica a dare continuità alle prestazioni. LEGGI DI PIÙ

Ferrari ha vissuto un incubo al Gran Premio del Brasile del 2025. La Scuderia ha affrontato una giornata particolarmente negativa, e Fred Vasseur, il responsabile, ha espresso tutta la sua frustrazione, sottolineando le difficoltà affrontate soprattutto da Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è stato sanzionato durante il Gran Premio di San Paolo di Formula 1, anche se la penalità ha avuto scarso impatto, dato che il pilota si è ritirato dalla gara dopo due incidenti nelle fasi iniziali. LEGGI DI PIÙ

