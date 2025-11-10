Hamilton attacca il favoritismo della FIA

Lewis Hamilton è stato sanzionato durante il Gran Premio di San Paolo di Formula 1, anche se la penalità ha avuto scarso impatto, dato che il pilota si è ritirato dalla gara dopo due incidenti nelle fasi iniziali.

Nel corso dei primi giri, Hamilton ha affrontato diversi imprevisti che hanno causato problemi tecnici. Per evitare sanzioni più gravi, simili a quelle viste a Las Vegas, gli è stata inflitta una penalità di 5 secondi. In un momento di frustrazione, l’inglese ha commentato in radio, definendo l’operato dei commissari FIA "una barzelletta totale".

Il pilota, qualificatosi tredicesimo sul circuito di Interlagos, si è trovato alle spalle dell’Alpine di Franco Colapinto al termine del primo giro. Pochi istanti dopo, la parte anteriore della sua monoposto ha smesso di funzionare, costringendo Ferrari a ritirarsi a metà gara.

In un’intervista rilasciata a Viaplay, dopo essersi calmato e aver visionato le immagini degli incidenti, Hamilton ha spiegato di essere stato toccato nella prima curva da Carlos Sainz. L’impatto ha compromesso sia la sospensione che l’aerodinamica, rendendo estremamente difficile mantenere la vettura in condizioni ottimali.

Quando gli è stato chiesto di evidenziare qualche aspetto positivo del weekend brasiliano, il pilota ha elogiato la velocità mostrata da Charles [Leclerc] in qualifica e ha ribadito la sua fiducia nel team e nel potenziale dei risultati che possono raggiungere insieme.

Non è stato semplice guidare con la Ferrari

La FIA potrebbe adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di Hamilton a seguito del suo comportamento in radio.

L’accusa si basa sull’articolo 12.2.1.f del Codice Sportivo Internazionale, che vieta dichiarazioni, azioni o espressioni in grado di arrecare danno morale all’organizzazione, ai suoi organi o ai suoi membri.

La violazione di tale norma potrebbe comportare pesanti multe o addirittura una penalizzazione sulla griglia di partenza.

