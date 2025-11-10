Hamilton riconosce l'ORRIBILE INCUBO della Ferrari

Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione in Ferrari un vero incubo, dopo un weekend deludente al Gran Premio di San Paolo. Il pilota britannico è stato costretto ad abbandonare la gara in anticipo per la seconda volta in questa stagione, aumentando la propria frustrazione verso una scuderia che fatica a dare continuità alle prestazioni.

Il sette volte campione del mondo ha vissuto un fine settimana particolarmente complicato a Interlagos. Dopo una qualificazione deludente, che non gli ha permesso di emergere né dalla sessione sprint né dalla gara principale, Hamilton ha iniziato la competizione da una posizione intermedia, limitando così le possibilità di riscatto. Durante la prima curva ha avuto un contatto con Carlos Sainz e, al termine del primo giro, una collisione con l’Alpine di Franco Colapinto gli è costata una penalità di cinque secondi, fino a quando la Ferrari non ha deciso di ritirarlo dopo 39 giri.

In un’intervista a Sky Sports F1, Hamilton ha espresso il proprio sdegno per l’instabilità delle performance della squadra: “È un incubo; lo vivo da tempo. L’alternanza tra il sogno di guidare per questo grande team e la dura realtà dei risultati, fatti di continui alti e bassi, rappresenta una vera sfida”. Ha aggiunto: “Ma domani mi alzerò, continuerò ad allenarmi e a lavorare insieme alla squadra. Speravo di ottenere punti importanti questo weekend per tornare più forte alla prossima gara.”

