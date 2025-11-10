Hamilton riconosce l'ORRIBILE INCUBO della Ferrari
Hamilton riconosce l'ORRIBILE INCUBO della Ferrari
Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione in Ferrari un vero incubo, dopo un weekend deludente al Gran Premio di San Paolo. Il pilota britannico è stato costretto ad abbandonare la gara in anticipo per la seconda volta in questa stagione, aumentando la propria frustrazione verso una scuderia che fatica a dare continuità alle prestazioni.
Il sette volte campione del mondo ha vissuto un fine settimana particolarmente complicato a Interlagos. Dopo una qualificazione deludente, che non gli ha permesso di emergere né dalla sessione sprint né dalla gara principale, Hamilton ha iniziato la competizione da una posizione intermedia, limitando così le possibilità di riscatto. Durante la prima curva ha avuto un contatto con Carlos Sainz e, al termine del primo giro, una collisione con l’Alpine di Franco Colapinto gli è costata una penalità di cinque secondi, fino a quando la Ferrari non ha deciso di ritirarlo dopo 39 giri.
In un’intervista a Sky Sports F1, Hamilton ha espresso il proprio sdegno per l’instabilità delle performance della squadra: “È un incubo; lo vivo da tempo. L’alternanza tra il sogno di guidare per questo grande team e la dura realtà dei risultati, fatti di continui alti e bassi, rappresenta una vera sfida”. Ha aggiunto: “Ma domani mi alzerò, continuerò ad allenarmi e a lavorare insieme alla squadra. Speravo di ottenere punti importanti questo weekend per tornare più forte alla prossima gara.”
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come si è concluso il Gran Premio del Brasile nel 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: La situazione del campionato piloti e costruttori dopo il GP del Brasile
- 19 minuti fa
Andrea Kimi Antonelli Oggi: Eroica difesa contro Verstappen; Spiega la dose di FORTUNA che lo ha aiutato
- 1 ora fa
Nervoso? McLaren e la PAURA che circonda Verstappen per il titolo
- 2 ore fa
Antonelli spiega la dose di FORTUNA che lo ha aiutato a salire sul podio in Brasile
- 3 ore fa
Hamilton riconosce l'ORRIBILE INCUBO della Ferrari
- Oggi 18:00
PENSIONE? Hamilton riceve un consiglio URGENTE
- Oggi 17:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre