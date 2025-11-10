F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton penalizzato; Incubo il GP del Brasile
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 9° novembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha vissuto un GP in Brasile da dimenticare nella sua prima apparizione a São Paulo con Ferrari, poiché la FIA ha confermato una penalizzazione per il sette volte campione di F1. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha vissuto un fine settimana deludente al Gran Premio del Brasile. Il sette volte campione del mondo ha offerto una prestazione modesta durante la sessione sprint, partendo dall'undicesima posizione e concludendo la gara sprint al settimo posto. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha vissuto un inizio disastroso al Gran Premio del Brasile 2025. Il pilota britannico ha avuto una partenza difficile e, come se non bastasse, il locale Gabriel Bortoleto ha abbandonato la gara per la seconda volta in questo weekend. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Lando Norris l'opportunità di avvicinarsi in modo decisivo al titolo piloti di questa stagione. Norris ha conquistato il primo posto nella gara svoltasi a Interlagos, affiancato da Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen sul podio. LEGGI DI PIÙ
