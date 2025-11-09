Hamilton penalizzato dalla FIA dopo un GP del Brasile terribile

Lewis Hamilton ha vissuto un GP in Brasile da dimenticare nella sua prima apparizione a São Paulo con Ferrari, poiché la FIA ha confermato una penalizzazione per il sette volte campione di F1.

Durante il primo giro, il pilota quarantenne ha subito danni significativi dopo essersi scontrato con la parte posteriore dell’Alpine di Franco Colapinto. L’incidente, che lo ha costretto a trascinare un SF-25 gravemente danneggiato per Interlagos e a terminare in ultima fila, gli ha comportato una sanzione di cinque secondi.

Al momento dell’episodio, Hamilton occupava la 17ª posizione e, secondo Martin Brundle di Sky F1, nei box si è deciso di non informarlo, vista la partenza così disastrosa. Alla ricezione della notizia, ha espresso il suo dissenso via radio: "Questi ragazzi sono uno scherzo! Un vero scherno! La vettura si è spostata accanto a me, causando il danno al mio alettone."

Hamilton abbandona un GP brasiliano disastroso

La situazione si è ulteriormente complicata quando, al giro 40, Hamilton ha deciso di dirigersi nei box della Ferrari, optando per il ritiro dalla gara. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, aveva già abbandonato le prime fasi del Gran Premio di 71 giri dopo essersi trovato coinvolto in un incidente con Oscar Piastri e Kimi Antonelli, episodio che aveva costretto il pilota australiano a subire una penalizzazione di 10 secondi.

Successivamente, durante il sesto giro, il neofita di Mercedes ha colpito il Ferrari di Leclerc, costringendo il pilota monegasco a uscire dalla pista e provocandogli danni irreparabili alla sospensione.

Con il secondo ritiro della Ferrari in gara, il reporter ai box Ted Kravitz ha commentato: "È stata una conclusione davvero deludente per Lewis Hamilton, che era arrivato qui con grande fiducia e si sentiva a casa." Ha infine sottolineato l’ironia del fatto che due dei tre piloti ad aver abbandonato la prova siano cittadini brasiliani, citando Gabriel Bortoleto e lo stesso Hamilton, insignito della cittadinanza brasiliana onoraria nel 2022.

