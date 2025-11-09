Hamilton penalizzato dalla FIA dopo un GP del Brasile terribile
Hamilton penalizzato dalla FIA dopo un GP del Brasile terribile
Lewis Hamilton ha vissuto un GP in Brasile da dimenticare nella sua prima apparizione a São Paulo con Ferrari, poiché la FIA ha confermato una penalizzazione per il sette volte campione di F1.
Durante il primo giro, il pilota quarantenne ha subito danni significativi dopo essersi scontrato con la parte posteriore dell’Alpine di Franco Colapinto. L’incidente, che lo ha costretto a trascinare un SF-25 gravemente danneggiato per Interlagos e a terminare in ultima fila, gli ha comportato una sanzione di cinque secondi.
Al momento dell’episodio, Hamilton occupava la 17ª posizione e, secondo Martin Brundle di Sky F1, nei box si è deciso di non informarlo, vista la partenza così disastrosa. Alla ricezione della notizia, ha espresso il suo dissenso via radio: "Questi ragazzi sono uno scherzo! Un vero scherno! La vettura si è spostata accanto a me, causando il danno al mio alettone."
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Hamilton abbandona un GP brasiliano disastroso
La situazione si è ulteriormente complicata quando, al giro 40, Hamilton ha deciso di dirigersi nei box della Ferrari, optando per il ritiro dalla gara. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, aveva già abbandonato le prime fasi del Gran Premio di 71 giri dopo essersi trovato coinvolto in un incidente con Oscar Piastri e Kimi Antonelli, episodio che aveva costretto il pilota australiano a subire una penalizzazione di 10 secondi.
Successivamente, durante il sesto giro, il neofita di Mercedes ha colpito il Ferrari di Leclerc, costringendo il pilota monegasco a uscire dalla pista e provocandogli danni irreparabili alla sospensione.
Con il secondo ritiro della Ferrari in gara, il reporter ai box Ted Kravitz ha commentato: "È stata una conclusione davvero deludente per Lewis Hamilton, che era arrivato qui con grande fiducia e si sentiva a casa." Ha infine sottolineato l’ironia del fatto che due dei tre piloti ad aver abbandonato la prova siano cittadini brasiliani, citando Gabriel Bortoleto e lo stesso Hamilton, insignito della cittadinanza brasiliana onoraria nel 2022.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Norris vince il GP del Brasile; Antonelli eroico; Incubo per la Ferrari
- Ieri 19:41
La Ferrari spiega il GRANDE RAMMARICO per il GP del Brasile
- 1 ora fa
Antonelli, Piastri? Leclerc svela TUTTO sul suo ritiro in Brasile
- 1 ora fa
Sainz mostra la frustrazione di Hamilton al GP del Brasile
- 2 ore fa
Hamilton penalizzato dalla FIA dopo un GP del Brasile terribile
- Ieri 20:29
Hamilton vive il suo momento PEGGIORE con la Ferrari al Gran Premio del Brasile
- Ieri 20:13
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre