Hamilton rivela i suoi problemi di salute con parole scioccanti

Lewis Hamilton ha vissuto un fine settimana deludente al Gran Premio del Brasile. Il sette volte campione del mondo ha offerto una prestazione modesta durante la sessione sprint, partendo dall'undicesima posizione e concludendo la gara sprint al settimo posto.

Nonostante il risultato non rispecchi le aspettative, il pilota britannico rimane fiducioso e determinato, convinto che il lavoro del suo team saprà presto invertire la rotta e ricreare le condizioni ideali per le prossime competizioni. Le grandi speranze riposte in questo weekend non si sono allineate con i risultati ottenuti in pista.

In un clima di difficoltà che ha inciso notevolmente sulla sua performance, Hamilton ha ammesso di non essere al massimo della forma mentale. In un’intervista rilasciata a Motorsport.com il pilota ha spiegato: “Non stavo affatto bene, mentalmente non ero in forma”. Questa situazione lo ha portato a una sessione di qualificazione altalenante, costringendolo a partire dalla tredicesima posizione nella gara principale. Il campione, tuttavia, continua a lottare con determinazione per migliorare il proprio rendimento.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Problemi a São Paulo

Secondo il pilota britannico, il problema non risiede nella configurazione dell’auto, che era perfetta, ma nelle prestazioni degli pneumatici. “Non sono riuscito a far reagire correttamente le gomme, e le temperature in pista hanno giocato un ruolo negativo”, ha dichiarato Hamilton.

Ha poi precisato che, pur essendo l’auto ben settata all’ingresso in pista, i pneumatici posteriori non hanno raggiunto la temperatura ideale per esprimersi a pieno regime, evidenziando lievi differenze rispetto ad altri inconvenienti riscontrati in precedenti sessioni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!