F1 Oggi: Hamilton vive il suo momento PEGGIORE con la Ferrari; Antonelli rivela frustrazione

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 9° novembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha vissuto un fine settimana deludente al Gran Premio del Brasile. Il sette volte campione del mondo ha offerto una prestazione modesta durante la sessione sprint, partendo dall'undicesima posizione e concludendo la gara sprint al settimo posto. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha vissuto un inizio disastroso al Gran Premio del Brasile 2025. Il pilota britannico ha avuto una partenza difficile e, come se non bastasse, il locale Gabriel Bortoleto ha abbandonato la gara per la seconda volta in questo weekend. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha terminato la gara di São Paulo in maniera precoce e con evidente frustrazione, dopo un weekend già costellato di imprevisti. Nei primi giri si è verificato un controverso contatto tra Kimi Antonelli e Óscar Piastri, che ha portato la Mercedes a deviare contro la Ferrari guidata dal monegasco. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Lando Norris l'opportunità di avvicinarsi in modo decisivo al titolo piloti di questa stagione. Norris ha conquistato il primo posto nella gara svoltasi a Interlagos, affiancato da Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen sul podio. LEGGI DI PIÙ

