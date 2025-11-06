close global

Lewis Hamilton in a Ferrari race suit in the Ferrari garage

F1 Lewis Hamilton Oggi: Fallimento alla Ferrari; L'immenso legame tra il Brasile

F1 Lewis Hamilton Oggi: Fallimento alla Ferrari; L'immenso legame tra il Brasile

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton in a Ferrari race suit in the Ferrari garage

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Giovedì 6° novembre 2025 in Formula 1.

L'ex direttore della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha criticato l'alleanza tra Lewis Hamilton e Ferrari, definendola un puro progetto di marketing finanziario. LEGGI DI PIÙ

Il grande Lewis Hamilton si sente di nuovo a casa partecipando questo weekend al Gran Premio del Brasile ad Interlagos. Il pilota, che ora corre per la Ferrari a 40 anni, vanta un legame speciale con il paese, risalente alla memorabile vittoria a São Paulo nel 2021. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha recentemente condiviso la scena straziante che lo ha colpito al suo ritorno a casa, subito dopo aver perso il suo amato cane Roscoe all'inizio dell'anno. LEGGI DI PIÙ

È difficile assistere alle difficoltà che Lewis Hamilton sta vivendo in Ferrari nel 2025, quando le aspettative rivolte al sette volte campione del mondo non si sono riflesse nei risultati in pista. LEGGI DI PIÙ

