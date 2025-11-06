Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

L'ex direttore della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha criticato l'alleanza tra Lewis Hamilton e Ferrari, definendola un puro progetto di marketing finanziario.

Con soli quattro Gran Premi rimasti nella stagione 2025, Hamilton si trova sotto pressione per conquistare il suo primo podio in Scuderia, rischiando così di chiudere l'anno senza mai salire sul gradino, un'impresa senza precedenti nella sua carriera.

Nonostante alcuni segnali di miglioramento, soprattutto in fase di qualificazione negli Stati Uniti e in Messico, il campione non potrà ricordare con entusiasmo questa stagione.

Il passaggio di Hamilton alla Ferrari è stato un fallimento?

In dichiarazioni rilasciate a RTL/ntv e sport.de, Ecclestone ha affermato che l'anno in corso si sta rivelando deludente per il pilota britannico. "Tutto gli sfugge dalle mani. Voleva diventare campione del mondo e ora non riesce a raggiungere questo obiettivo", ha commentato.

Pur riconoscendo che Hamilton è uno dei migliori degli ultimi dieci anni, l'ex dirigente ha sottolineato che non è affatto il migliore. Ha definito il suo passaggio in Ferrari un mero esperimento di marketing finanziario, arrivando persino a ipotizzare che in futuro il sette volte campione potrebbe dedicarsi al mondo della moda.

Nonostante le critiche, Hamilton non si arrende e continua a lottare in Formula 1. Le modifiche regolamentari previste per il 2026 potrebbero rivelarsi l'opportunità ideale per invertire la rotta della sua carriera in Ferrari, offrendo una svolta decisiva e dimostrando ancora una volta il suo valore in pista.

