L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

Il grande Lewis Hamilton si sente di nuovo a casa partecipando questo weekend al Gran Premio del Brasile ad Interlagos. Il pilota, che ora corre per la Ferrari a 40 anni, vanta un legame speciale con il paese, risalente alla memorabile vittoria a São Paulo nel 2021.

Nel 2022 gli fu conferito lo status di cittadino onorario del Brasile, poco dopo aver sollevato con orgoglio la bandiera nazionale in una delle sue performance più emblematiche. Durante il podio, Hamilton ha reso omaggio al leggendario Ayrton Senna, definendo quel giorno probabilmente la gara più speciale della sua carriera.

Il Congresso Nazionale brasiliano ha riconosciuto il profondo rapporto tra il pilota e il paese, sottolineando la reciproca affinità con i tifosi locali. È bene precisare che questo titolo onorifico non comporta pieni diritti di cittadino, come ad esempio la possibilità di ottenere un passaporto brasiliano.

Prima della sfida imminente, che segnerà la sua prima gara in Brasile ai colori della Ferrari, Hamilton ha commentato il riconoscimento attraverso una riflessione sincera: "Mi sono sentito come se fossi diventato cittadino. Non avevo mai sentito nulla di simile; non conosco nessuno a cui sia stata conferita la cittadinanza in questo modo." Con un tocco di ironia ha aggiunto: "Aspetto ancora il mio passaporto", scatenando le risate tra i presenti.

Come si è comportato Hamilton al Gran Premio del Brasile?

Con 17 partecipazioni in questo storico circuito, Hamilton ha sperimentato sia momenti di gloria che episodiche difficoltà. Il suo esordio in Formula 1, davanti al caloroso pubblico brasiliano nel 2007, si concluse bruscamente a causa di un guasto al cambio della sua McLaren, compromettendogli quasi il campionato nel suo anno da rookie.

Da quegli infortuni con la McLaren, la carriera di Hamilton con la Mercedes ha preso una svolta positiva. Il sette volte campione ha trionfato al GP del Brasile in tre occasioni: nel 2016, 2018 e, naturalmente, nel 2021. Pur non rappresentando più l'ultima gara della stagione, l'evento continua a offrire spettacoli entusiasmanti, in parte grazie alle condizioni meteo imprevedibili che spesso caratterizzano il circuito.

Nell'edizione scorsa, le qualifiche furono posticipate dal sabato alla mattina della domenica a causa delle avverse condizioni atmosferiche, e attualmente si prevede una probabilità del 47% di pioggia all'inizio dello sprint di sabato.

Se il weekend si svolgerà come previsto, Hamilton avrà due opportunità per guadagnare punti fondamentali per la sua nuova squadra: otto nel format sprint e fino a 25 nel Gran Premio di domenica. Dopo non aver ancora conquistato un podio con la Ferrari in questa stagione, il suo "focolare" brasiliano potrebbe rappresentare il contesto ideale per fare il salto di qualità.

