Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha recentemente condiviso la scena straziante che lo ha colpito al suo ritorno a casa, subito dopo aver perso il suo amato cane Roscoe all'inizio dell'anno.

Il sette volte campione, deciso a conquistare il suo primo podio di Gran Premio con la Ferrari, sta affrontando una stagione difficile nel 2025, con sfide che si accumulano in pista man mano che la fine della stagione si avvicina. La sua carriera, costellata di successi, ora si tinge di un dolore personale acuto che pochi possono immaginare.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, nel bel mezzo delle avversità sportive, Hamilton ha dovuto andare incontro alla perdita di uno dei suoi compagni più fedeli: Roscoe, il suo affettuoso bulldog inglese. A settembre, il pilota ha informato sui suoi canali social che il suo amico a quattro zampe era stato ricoverato a seguito di un'acuta polmonite, che gli provocava seri problemi respiratori.

Dopo giorni di grande tensione emotiva, Hamilton ha rivelato che quell’esperienza è stata tra le più dolorose della sua vita, costringendolo a prendere la decisione straziante di porre fine alle sofferenze del suo compagno.

Hamilton ha scritto: “È venuto a mancare domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia”. Roscoe, che aveva raggiunto i 12 anni, lascia un vuoto incolmabile nel cuore del campione, evidenziando come, al di là dei successi in pista, anche i più grandi atleti non siano immuni al dolore della perdita.

Hamilton su Roscoe: "Rimane una parte essenziale della mia vita"

Con la stagione di F1 2025 a pieno ritmo, il pilota britannico non ha ancora avuto il tempo di elaborare completamente il lutto per il suo fedele amico. In un video condiviso sui social, Hamilton ha raccontato le difficoltà di tornare a casa dove ogni angolo, dai giocattoli alla cuccia, ricordava in modo doloroso la presenza di Roscoe, rendendo palpabile l'assenza del compagno.

Durante un'intervista realizzata ad Austin per il podcast Red Flags, Brian Muller ha approfondito il profondo legame di Hamilton con gli animali, toccando naturalmente il tema del ricordo del suo inseparabile amico e offrendo le proprie condoglianze per quella tragica perdita.

Il campione ha aggiunto: “Rimane una parte molto importante della mia vita. La sua presenza è ovunque”, mentre mostrava una maglietta raffigurante Rodeo Roscoe, disponibile nello shop temporaneo Plus 44. Con tono rattristato, Hamilton ha ripercorso il momento in cui, rientrato a casa, si è trovato circondato dagli oggetti che un tempo appartenevano al suo compagno, simbolo tangibile che, nonostante la sua assenza fisica, Roscoe continuerà a vivere nel suo cuore.

