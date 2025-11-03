F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo
F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 3° novembre 2025 in Formula 1.
Un ingegnere d’élite di Ferrari, legato al mondo di Lewis Hamilton, ha deciso di lasciare la Formula 1 per mettersi alla prova nel Campionato Supercars in Australia. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha dimostrato fin da subito di poter contare su una coppia di piloti di grande talento e carisma in questa stagione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Esteban Gutiérrez ha chiarito che, nonostante si possa ritenere che le prestazioni di Lewis Hamilton non siano quelle ideali, il vero problema risiede nella gestione della Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Buone notizie per gli appassionati di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha appena compiuto il passo più importante della sua vita, ufficializzando il suo imminente matrimonio con la compagna Alexandra Saint Mleux. LEGGI DI PIÙ
