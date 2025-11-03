close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

Alessandro Lombardo
Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Esteban Gutiérrez ha chiarito che, nonostante si possa ritenere che le prestazioni di Lewis Hamilton non siano quelle ideali, il vero problema risiede nella gestione della Ferrari.

L’ex pilota messicano di Formula 1, ormai prominente imprenditore nel settore del merchandising per le scuderie in America Latina, non ha esitato a puntare il dito contro la celebre scuderia italiana.

Secondo lui, le critiche mediali ad ogni Gran Premio, rivolte sia al mancato ingresso sul podio sia all’assenza di vittorie, non riflettono appieno la realtà, poiché la stagione del britannico appare coerente se si considera il contesto di una Ferrari in continuo tumulto.

«La stagione di Lewis Hamilton non è così negativa come potrebbe sembrare. Senza alcuna intenzione offensiva, Ferrari rappresenta un caos ben organizzato», ha dichiarato Gutiérrez, sottolineando come dietro le critiche rivolte al pilota si nasconda una complessità gestionale che impedisce una performance ottimale.

La sua osservazione lascia intendere che, al di là delle apparenze, il vero problema sia una Ironia ben orchestrata che contraddistingue l’attuale assetto della scuderia.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo

  • Ieri 23:30
F1 Oggi: Previsioni meteo per il GP del Brasile; Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
Formula 1

F1 Oggi: Previsioni meteo per il GP del Brasile; Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita

  • Ieri 23:00
Previsioni meteo per il GP del Brasile; Ultime informazioni da San Paolo
Gran Premio del Brasile

Previsioni meteo per il GP del Brasile; Ultime informazioni da San Paolo

  • Ieri 21:00
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes; La nuova mentalità
Mercedes

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes; La nuova mentalità

  • Ieri 21:00
Hamilton perde inaspettatamente un'ALTRA figura chiave della Ferrari
Ferrari

Hamilton perde inaspettatamente un'ALTRA figura chiave della Ferrari

  • Ieri 20:00
Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
Ferrari

Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • Ieri 14:00
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • Ieri 15:00
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play