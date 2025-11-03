L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
Esteban Gutiérrez ha chiarito che, nonostante si possa ritenere che le prestazioni di Lewis Hamilton non siano quelle ideali, il vero problema risiede nella gestione della Ferrari.
L’ex pilota messicano di Formula 1, ormai prominente imprenditore nel settore del merchandising per le scuderie in America Latina, non ha esitato a puntare il dito contro la celebre scuderia italiana.
Secondo lui, le critiche mediali ad ogni Gran Premio, rivolte sia al mancato ingresso sul podio sia all’assenza di vittorie, non riflettono appieno la realtà, poiché la stagione del britannico appare coerente se si considera il contesto di una Ferrari in continuo tumulto.
«La stagione di Lewis Hamilton non è così negativa come potrebbe sembrare. Senza alcuna intenzione offensiva, Ferrari rappresenta un caos ben organizzato», ha dichiarato Gutiérrez, sottolineando come dietro le critiche rivolte al pilota si nasconda una complessità gestionale che impedisce una performance ottimale.
La sua osservazione lascia intendere che, al di là delle apparenze, il vero problema sia una Ironia ben orchestrata che contraddistingue l’attuale assetto della scuderia.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Lando Norris – 357 punti
- 2. Óscar Piastri – 356 punti
- 3. Max Verstappen – 321 punti
- 4. George Russell – 258 punti
- 5. Charles Leclerc – 210 punti
- 6. Lewis Hamilton – 146 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 97 punti
- 8. Alexander Albon – 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg – 41 punti
- 10. Isack Hadjar – 39 punti
- 11. Carlos Sainz – 38 punti
- 12. Fernando Alonso – 37 punti
- 13. Oliver Bearman – 32 punti
- 14. Lance Stroll – 32 punti
- 15. Liam Lawson – 30 punti
- 16. Esteban Ocon – 30 punti
- 17. Yuki Tsunoda – 28 punti
- 18. Pierre Gasly – 20 punti
- 19. Gabriel Bortoleto – 19 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo
- Ieri 23:30
F1 Oggi: Previsioni meteo per il GP del Brasile; Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
- Ieri 23:00
Previsioni meteo per il GP del Brasile; Ultime informazioni da San Paolo
- Ieri 21:00
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes; La nuova mentalità
- Ieri 21:00
Hamilton perde inaspettatamente un'ALTRA figura chiave della Ferrari
- Ieri 20:00
Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
- Ieri 19:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- Ieri 14:00
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- Ieri 15:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre