Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
Ferrari ha dimostrato fin da subito di poter contare su una coppia di piloti di grande talento e carisma in questa stagione di Formula 1.
Charles Leclerc ha raccontato l’esperienza di condividere la vettura con il sette volte campione, evidenziando come il contributo del britannico – pur non avendo ancora portato a termine vittorie (fino ad ora i podi sono arrivate solo grazie a lui) – rappresenti una preziosa fonte di insegnamento quotidiano per il monegasco.
"Mi rimangono ancora alcuni titoli da conquistare prima di poter essere al pari di Lewis Hamilton", ha dichiarato Leclerc parlando del suo compagno.
"Ero già consapevole della sua straordinaria qualità, ma adesso, condividendo la stessa squadra, la sua abilità mi appare ancor più evidente ogni giorno", ha concluso.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il Gran Premio del Messico?
- 1. McLaren – 678 punti
- 2. Ferrari – 356 punti
- 3. Mercedes – 355 punti
- 4. Red Bull Racing – 346 punti
- 5. Williams – 111 punti
- 6. Racing Bulls – 72 punti
- 7. Aston Martin – 69 punti
- 8. Haas – 62 punti
- 9. Kick Sauber – 60 punti
- 10. Alpine – 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Essere il CAOS che sta colpendo Hamilton; Leclerc sottolinea il contributo
- Ieri 23:30
F1 Oggi: Previsioni meteo per il GP del Brasile; Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
- Ieri 23:00
Previsioni meteo per il GP del Brasile; Ultime informazioni da San Paolo
- Ieri 21:00
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes; La nuova mentalità
- Ieri 21:00
Hamilton perde inaspettatamente un'ALTRA figura chiave della Ferrari
- Ieri 20:00
Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita
- Ieri 19:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- Ieri 14:00
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- Ieri 15:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre