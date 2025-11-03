Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

Ferrari ha dimostrato fin da subito di poter contare su una coppia di piloti di grande talento e carisma in questa stagione di Formula 1.

Charles Leclerc ha raccontato l’esperienza di condividere la vettura con il sette volte campione, evidenziando come il contributo del britannico – pur non avendo ancora portato a termine vittorie (fino ad ora i podi sono arrivate solo grazie a lui) – rappresenti una preziosa fonte di insegnamento quotidiano per il monegasco.

"Mi rimangono ancora alcuni titoli da conquistare prima di poter essere al pari di Lewis Hamilton", ha dichiarato Leclerc parlando del suo compagno.

"Ero già consapevole della sua straordinaria qualità, ma adesso, condividendo la stessa squadra, la sua abilità mi appare ancor più evidente ogni giorno", ha concluso.

Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il Gran Premio del Messico?

1. McLaren – 678 punti

2. Ferrari – 356 punti

3. Mercedes – 355 punti

4. Red Bull Racing – 346 punti

5. Williams – 111 punti

6. Racing Bulls – 72 punti

7. Aston Martin – 69 punti

8. Haas – 62 punti

9. Kick Sauber – 60 punti

10. Alpine – 20 punti

