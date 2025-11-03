Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita

Buone notizie per gli appassionati di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha appena compiuto il passo più importante della sua vita, ufficializzando il suo imminente matrimonio con la compagna Alexandra Saint Mleux.

Con questo gesto, Leclerc diventa il secondo pilota sposato in Formula 1, aggiungendo una dimensione personale a una carriera già ricca di adrenalina.

Alexandra Saint Mleux, la compagna di Charles Leclerc

Charles Leclerc e Alexandra Saint-Mleux sono una delle coppie più seguite nel mondo della Formula 1. Ogni weekend, la compagna si fa notare in pista a fare il tifo per il suo partner, spesso accompagnata dal loro cagnolino Leo.

Uniti dal 2023, Alexandra, che ha studiato Storia dell’Arte alla L’École, si è affermata come influencer, contando su oltre due milioni di follower su Instagram grazie a collaborazioni e progetti di successo.

Durante un toccante momento condiviso sui social, Leclerc ha pubblicato diverse immagini della proposta di matrimonio, in cui il simpatico Leo ha avuto un ruolo speciale.

Nelle foto spicca il messaggio "Mr. & Mrs. Leclerc" accompagnato da vari emoticon, segnando l’ingresso del pilota nella ristretta cerchia dei sposati, precedentemente riservata a Nico Hülkenberg di Sauber, noto per aver ostentato un anello di fidanzamento.

