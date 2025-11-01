ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe prendere Estrella dalla Mercedes!

Una nuova bomba scuote il mondo della Formula 1: George Russell potrebbe approdare in Ferrari se la Scuderia decidesse di non proseguire con Lewis Hamilton, ex compagno di squadra in Mercedes.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la scuderia di Maranello potrebbe accogliere il pilota britannico nel caso in cui la Mercedes optasse per ingaggiare Max Verstappen.

"Se quest’ultimo raggiungesse un accordo con Toto Wolff – che da tempo attende un sì – allora sarebbe Russell, che aveva appena rinnovato il suo contratto, a lasciare il team.

"Ma dove potrebbe approdare? Le ipotesi spaziano dalla Red Bull ad Aston Martin, fino alla sorprendente possibilità di un trasferimento in Ferrari, dove il suo valore sembra essere estremamente apprezzato. È una situazione che evidenzia come, a Maranello, alcuni dirigenti non si preoccupino di rendere conto a figure di vertice.

"È improbabile che Hamilton sappia reggere un’altra stagione deludente; mentre Charles Leclerc, pur nutrendo un forte affetto per la Mercedes, potrebbe decidere di andarsene. In questo scenario, la domanda sul monopolio torna a farsi sentire: tra Mercedes e Aston Martin, due realtà all’avanguardia, il giovane pilota potrebbe trovare opportunità laddove Verstappen non dovesse concludere il suo percorso.

Fino a quando ha contratto Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamo fino a quando si estende il suo legame con la Scuderia. Secondo le informazioni di RMC, al monegasco restano ancora diversi anni con il team rosso, anche se non si esclude un'uscita anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto con scadenza nel 2029, ma devono anche gestire l'uscita di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vincesse, avrebbe compiuto la sua missione. Se perdesse, sarebbe il momento di lasciare tutto definitivamente. Ecco perché a Maranello l'opzione Carlos Sainz resta sul tavolo, e questo spiega perché lo spagnolo non ha mai detto nulla contro la Ferrari, anche se in privato non ha nascosto i mugugni su alcune questioni circolate qualche tempo fa", hanno riferito.

Tutto rimarrà da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da campionato.

