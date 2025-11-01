RIVELATO: La Ferrari provoca il BLOCCAGGIO della Mercedes

Il dirigente della Mercedes in F1, Toto Wolff, ha rivelato che la decisione iniziale di non partecipare a Drive to Survive nacque dall’immagine decisa di un dirigente Ferrari.

La docu-serie di Netflix ha contribuito a far crescere l’interesse verso la Formula 1, anche se molti tifosi più convinti hanno criticato il suo approccio. All’inizio persino squadre di prestigio come Ferrari e Mercedes scelsero di restarne escluse.

Con il passare del tempo, entrambe le scuderie hanno rinunciato alle proprie riserve, consentendo l’ingresso di Netflix. Durante l’Autosport Business Exchange di New York Wolff non ha esitato a precisare: “Quando ci hanno contattato per Drive to Survive, la nostra unica missione era vincere Gran Premi e campionati mondiali.

"Ammetto di aver avuto una visione piuttosto ristretta, sebbene con effetti positivi sul lungo termine. Mi sono messo in contatto con un amico di Ferrari, Maurizio Arrivabene, ex direttore della scuderia, che incarnava perfettamente lo stereotipo dell’italiano ‘mafioso’ con tatuaggi vistosi e un carattere schietto.

"Lui ha detto in modo chiaro: ‘Neanche noi siamo qui per questo’. In un’intervista ha sottolineato che sia Ferrari che Mercedes sono in pista per conquistare i titoli, non per mettere in scena uno spettacolo da circo. Per questo abbiamo scelto di non partecipare, una decisione che, paradossalmente, reputo vincente.”

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

