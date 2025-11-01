La Ferrari incolpa Lewis Hamilton per il disastro in Messico!

La Ferrari, guidata da Fred Vasseur, ha commentato la controversa penalità di 10 secondi inflitta a Lewis Hamilton al Gran Premio del Messico.

Il team principal ha lamentato la severità della penalità, affermando che la squadra ne sta pagando il prezzo: "Stiamo pagando un prezzo alto per la penalità di Lewis, che sembrava a suo agio in terza posizione e ora ha perso molti punti", ha dichiarato a Canal+.

"Dieci secondi sono una penalità molto severa. Si potrebbe dire che non ha completato completamente la sezione di asfalto, ma ha anche perso il controllo della vettura. Dieci secondi sono davvero severi", ha aggiunto Vasseur.

Hamilton è stato penalizzato di 10 secondi durante il suo pit stop, il che gli ha fatto perdere diverse posizioni, riuscendo solo a risalire fino all'ottavo posto. Il pilota britannico ha fortemente criticato questa penalità, sottolineando che anche altri, come Verstappen, hanno tagliato le curve, il che dimostra quello che definisce un "doppio standard" nell'applicazione delle regole.

Correlato: UFFICIALE: La Ferrari rivela una notizia BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!