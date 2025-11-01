UFFICIALE: La Ferrari rivela una notizia BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

La Ferrari ha annunciato ufficialmente il futuro di uno dei giovani piloti del suo programma.

La Scuderia ha confermato il nuovo team con cui il pilota brasiliano Rafael Câmara gareggerà nella stagione 2026 di Formula 2. Da notare che il pilota sudamericano ha recentemente vinto il campionato di F3.

L'annuncio è stato dato martedì 28 ottobre in una dichiarazione condivisa sui canali social ufficiali: "Rafael Câmara farà il salto in Formula 2 con Invicta Racing nel 2026! Dopo una stagione dominante che lo ha visto incoronato Campione FIA ​​di Formula 3 2025, Rafa sta ora compiendo il passo successivo nella sua carriera", hanno dichiarato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

