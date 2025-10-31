ULTIMA ORA: Terribili notizie per Charles Leclerc e la Ferrari in vista del GP del Brasile!

Charles Leclerc e la Ferrari si preparano ad affrontare brutte notizie in vista del prossimo Gran Premio del Brasile di Formula 1.

Secondo quanto riportato dal sito FUnoAnalisiTecnica, a Maranello si sta valutando l’ipotesi di infliggere una penalizzazione al pilota monegasco nella gara successiva del campionato.

"L’idea sarebbe quella di sfruttare la sosta a Las Vegas che, subito dopo il Gran Premio brasiliano, offrirà una sorta di circuito urbano dove le prestazioni dei bolidi saranno ancora più decisive per rivoluzionare l’andamento stagionale.

"In quest’ottica, la casa di Maranello cercherebbe l’ultima occasione per superare la stagione senza vittorie; in particolare, il provvedimento potrebbe riguardare direttamente il bolide di Charles Leclerc, dato che Lewis Hamilton ha già scontato una penalità in Belgio".

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

