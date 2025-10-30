SCANDALO: La Ferrari riconosce il BENEFICIO FIA in Messico

La Ferrari ha ammesso di aver beneficiato di una decisione della FIA al Gran Premio del Messico.

Charles Leclerc si è sentito immensamente sollevato quando è entrata in pista la Virtual Safety Car (VSC) durante il Gran Premio del Messico. Il pilota della Ferrari sostiene che, se il direttore di gara Rui Marques non fosse intervenuto per neutralizzare la gara, Max Verstappen avrebbe strappato il secondo posto.

"Ero molto contento, davvero contento", ha detto Leclerc a Viaplay dopo aver visto la VSC attivarsi. "Le gomme medie non offrivano abbastanza grip; le morbide erano molto più performanti.

"Dal momento in cui sono passato alle medie, ho pensato: 'Questo secondo stint sarà molto lungo'. Quando ho capito che Max aveva optato per la strategia opposta, sapevo che la lotta si sarebbe complicata. Ho avuto la sensazione che si muovesse rapidamente verso di me e, al penultimo giro, è entrata in pista la Virtual Safety Car."

"Non posso dire con certezza che mi abbia superato, ma è molto probabile. Grazie al vantaggio di gomme che aveva, ha raggiunto un ritmo impressionante nel settore finale, il che ha reso difficile tenerlo dietro", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

