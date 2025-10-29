Charles Leclerc, il favorito in Ferrari
Charles Leclerc, il favorito in Ferrari
Charles Leclerc starebbe ricevendo dei benefici rispetto a Lewis Hamilton all’interno della Ferrari.
Secondo l’analisi della stampa italiana dopo il recente Gran Premio del Messico, le modifiche apportate alla monoposto di Maranello avrebbero favorito il pilota monegasco: "La nuova sospensione posteriore gli aveva fornito maggiore stabilità in frenata.
"Ma limitava la sensibilità in uscita di curva, una fase cruciale in cui Charles di solito riesce a fare la differenza. Le soluzioni trovate ad Austin (Sprint) hanno in parte aiutato Charles", hanno sottolineato.
Correlato: SCANDALO: Smascherata l'INGIUSTIZIA contro Lewis Hamilton a causa di Charles Leclerc
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari prenderà una decisione sul contratto; Perdere un record a favore di Verstappen
- 15 minuti fa
Quanto guadagna Charles Leclerc alla Ferrari?
- 1 ora fa
Mercedes prepara la PUNIZIONE per Kimi Antonelli in Brasile
- 2 ore fa
SCANDALO: La Ferrari riconosce il BENEFICIO FIA in Messico
- 3 ore fa
Kimi Antonelli fa arrabbiare George Russell dopo il GP del Messico
- Oggi 17:57
Hamilton rischia di perdere un record IMPORTANTE a favore di Verstappen
- Oggi 17:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre