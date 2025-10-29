SCANDALO: Smascherata l'INGIUSTIZIA contro Lewis Hamilton a causa di Charles Leclerc

Una nuova ingiustizia contro Lewis Hamilton è venuta alla luce dopo che Charles Leclerc non ha ricevuto alcuna penalità dalla FIA.

Joylon Palmer, ex pilota, ha analizzato per la F1 il momento in cui il pilota monegasco avrebbe dovuto essere penalizzato al Gran Premio del Messico: "Lewis è sicuramente secondo. È davanti a Charles, che sta arrivando per sorpassarlo. Ha spazio per rimanere in pista se vuole. Ma ha anche deciso di uscire a questo punto, sapendo di poterlo tagliare fuori.

"Anche Piastri uscirà, ma cercherà di rimanere in pista, mentre gli altri no. E Leclerc, dietro Hamilton, decide di uscire di pista. Lewis non lo costringe." Si può vedere lo spazio che Lewis lascia quando esce, tagliando dritto. Charles lascia passare Lando, ma non Lewis. Dovrebbe essere una penalità. Dovrebbe essere una schiacciata sicura.

"Immagino che i commissari abbiano visto passare cinque macchine. C'è stato un contatto. C'erano dei detriti sulla pista e i commissari hanno dovuto rimuoverli, un'altra situazione complicata che abbiamo avuto all'inizio della gara, e suppongo che i commissari pensassero che la Ferrari, fianco a fianco, fosse arrivata seconda e terza, ma la realtà è che Charles Leclerc ha superato Lewis Hamilton fuori pista e avrebbe dovuto essere penalizzato per questo", ha affermato.

Correlato: UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!