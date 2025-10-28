close global

Scuderia Ferrari logo

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

Gianluca Cosentino
Scuderia Ferrari logo

La Ferrari ha annunciato ufficialmente il futuro di uno dei giovani piloti del suo programma.

La Scuderia ha confermato il nuovo team con cui il pilota brasiliano Rafael Câmara gareggerà nella stagione 2026 di Formula 2. Ricordiamo che il sudamericano ha appena vinto il campionato di F3.

L'annuncio è stato dato martedì 28 ottobre con una dichiarazione condivisa sui propri canali social ufficiali: "Rafael Câmara farà il salto in Formula 2 con Invicta Racing nel 2026! Dopo una stagione dominante che lo ha visto incoronato Campione FIA ​​di Formula 3 2025, Rafa sta ora compiendo il passo successivo nella sua carriera", hanno riferito.

Rafael Câmara sul podio della F3
Rafael Câmara sul podio della F3

Correlato: La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il Campionato Piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua a scalare posizioni e Oscar Piastri continua a ottenere risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una serie di monoposto sparse per tutta la pista, che cercavano di sorpassare, arrivando persino a superare illegalmente i limiti.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il distacco tra i due piloti in termini di piazzamenti sul podio. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante abbia continuato ad avere un ottimo piazzamento, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.

Rafael Câmara sul podio della F3
Rafael Câmara sul podio della F3

