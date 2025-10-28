La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
La Ferrari si è lamentata della gestione da parte della FIA di Max Verstappen durante il recente Gran Premio del Messico.
Fred Vasseur, in un comunicato stampa dopo la gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez, ha commentato così le azioni dell'organizzazione durante il weekend: "Se si guarda al quadro generale, Max ha tagliato la linea troppo presto, ha corso sull'erba per 100 metri.
"Onestamente, non credo che abbiano gestito la situazione molto bene. Non sto dicendo che dovrebbero adattare le penalità alla pista, ma devono capire cosa stanno facendo. Quella penalità di 10 secondi ci ha relegato in fondo al gruppo e non siamo più stati in grado di sorpassare.
"Una penalità è una cosa, ovviamente, per non aver seguito le note del direttore di gara. Ma 10 secondi... non ricordo l'ultima volta che qualcuno l'ha ricevuta", ha osservato il direttore.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
