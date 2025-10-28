CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton

È stato confermato che Charles Leclerc avrebbe potuto salvare la stagione di Formula 1 di Lewis Hamilton.

Secondo le informazioni di AutoRacer.it, il pilota monegasco avrebbe apportato modifiche alla vettura che ora hanno dato i loro frutti: "Anche in Messico, il piccolo passo avanti è stato confermato, a seguito delle modifiche testate durante la gara sprint ad Austin da Charles Leclerc.

"Le nuove sospensioni posteriori hanno offerto una buona stabilità in frenata, ma una sensibilità limitata in uscita di curva. Questa è una fase cruciale in cui Leclerc solitamente gioca dal punto di corda.

"Le modifiche apportate al sistema brake-by-wire e la migrazione dei freni hanno aiutato Leclerc a ritrovare un migliore feeling con la vettura", hanno dichiarato dopo il GP del Messico.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!