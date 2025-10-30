close global

Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

Ferrari Notizie Oggi: Scandalo Leclerc; Favoritismo di squadra; Cadillac avvantaggiata

Ferrari Notizie Oggi: Scandalo Leclerc; Favoritismo di squadra; Cadillac avvantaggiata

Gianluca Cosentino
Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 29° ottobre 2025 in Formula 1.

Ferrari Oggi: SCANDALO - Smascherata l'ingiustizia contro Lewis Hamilton a causa di Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Charles Leclerc, FAVORITO all'interno della Scuderia. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Cadillac ottiene un VANTAGGIO grazie alla Scuderia per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

