Cadillac ottiene un VANTAGGIO grazie alla Ferrari per il 2026
Cadillac avrebbe messo in campo una mossa sorprendente insieme alla Ferrari per preparare i test che Sergio Pérez dovrà affrontare prima dell'inizio del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.
Secondo quanto riferito da AutoRacer.it, la scuderia americana sta pianificando strategie molto interessanti per favorire il ritorno del pilota messicano nella prossima stagione.
"Quando Antonio Fuoco è stato recentemente impegnato in una sessione di test a Fiorano con l’SF-23, alcuni ingegneri della Cadillac erano presenti nel garage Ferrari. Non intervennero direttamente, limitandosi ad osservare attentamente le procedure e il lavoro degli specialisti di Maranello, dimostrando così che la Cadillac non lascia nulla al caso in vista del suo debutto in Formula 1.
Com’è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?
Il Gran Premio del Messico ha reso ancora più serrata la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora delle possibilità. La gara di Città del Messico ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione dell’impressionante talento di Max Verstappen che, praticamente da solo, mantiene la Red Bull in corsa per la posizione subito dietro alla McLaren.
All’Autódromo Hermanos Rodríguez non c’è stato margine di manovra per nessuno dei piloti, specialmente alla partenza, con Verstappen che ha dato tutto, anche se non è bastato per superare Lando Norris e la sua pole position.
La Mercedes ha messo a rischio il suo secondo posto, con Russell sceso fino al settimo posto e Antonelli che ha chiuso sesto. Al contrario, la Ferrari ha disputato la sua miglior gara di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino mentre Lewis Hamilton ha terminato ottavo.
- 1. McLaren 678 punti
- 2. Ferrari 356 punti
- 3. Mercedes 355 punti
- 4. Red Bull Racing 346 punti
- 5. Williams 111 punti
- 6. Racing Bulls 72 punti
- 7. Aston Martin 69 punti
- 8. Haas 62 punti
- 9. Kick Sauber 60 punti
- 10. Alpine 20 punti
