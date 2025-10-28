close global

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedi 28° ottobre 2025 in Formula 1.

Checo Pérez ha offerto una previsione chiara su come potrebbe svolgersi l’eventuale ingresso di Lewis Hamilton nella Red Bull. LEGGI DI PIÙ

La formazione Mercedes, confermata con Andrea Kimi Antonelli e George Russell, ha suscitato notevoli impressioni, soprattutto per il pilota britannico. LEGGI DI PIÙ

Un weekend che prometteva grandi soddisfazioni per Lewis Hamilton si è trasformato in un’altra delusione per il campione di Formula 1 al Gran Premio del Messico. LEGGI DI PIÙ

Mercedes, squadra di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ha subito le conseguenze sin dalle prime frange del Gran Premio del Messico. LEGGI DI PIÙ

