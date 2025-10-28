Mercedes chiede PUNIZIONE per Verstappen!
Mercedes chiede PUNIZIONE per Verstappen!
Mercedes, squadra di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ha subito le conseguenze sin dalle prime frange del Gran Premio del Messico.
I piloti non sono affatto soddisfatti del fatto che, a parte Lewis Hamilton, nessun altro concorrente sia stato sanzionato per aver tagliato fuori pista pur mantenendo la posizione conquistata.
Il britannico sostiene che Max Verstappen avrebbe dovuto cedere la sua parte fin dal via e si sente svantaggiato dalla decisione della FIA di non punire il tetracampeggione. Nei primi giri a Città del Messico, durante le manovre di sorpasso e i duelli, solo Hamilton ha incassato una penalità di dieci secondi, mentre Verstappen è riuscito a rientrare senza problemi.
Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari
Russell infuriato per la gestione di Verstappen in Messico
Terminato in settima posizione – dopo che Oscar Piastri aveva guadagnato terreno nel giro cinque e che il compagno Andrea Kimi Antonelli lo aveva sorpassato – Russell ha espresso a Sky Sports il suo profondo malcontento.
“Non capisco come sia possibile che tre piloti possano tagliare la prima curva e mantenere la posizione ottenuta in pista. È come correre un azzardo: se qualcosa va storto si ottiene un passaggio facilitato. Quando Max e Lewis sono stati coinvolti in un contatto più avanti, solamente a Lewis è stata inflitta la penalità, mentre Max è uscito dalla curva senza problemi. Questo episodio, iniziato già dal primo giro, mi ha fatto perdere tre posizioni e ha reso la gara estremamente frustrante”, ha dichiarato Russell, criticando anche l’atteggiamento della FIA e il layout del circuito, che sembrano concedere ai piloti una sorta di “pass libero”.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre