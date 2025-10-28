Mercedes chiede PUNIZIONE per Verstappen!

Mercedes, squadra di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ha subito le conseguenze sin dalle prime frange del Gran Premio del Messico.

I piloti non sono affatto soddisfatti del fatto che, a parte Lewis Hamilton, nessun altro concorrente sia stato sanzionato per aver tagliato fuori pista pur mantenendo la posizione conquistata.

Il britannico sostiene che Max Verstappen avrebbe dovuto cedere la sua parte fin dal via e si sente svantaggiato dalla decisione della FIA di non punire il tetracampeggione. Nei primi giri a Città del Messico, durante le manovre di sorpasso e i duelli, solo Hamilton ha incassato una penalità di dieci secondi, mentre Verstappen è riuscito a rientrare senza problemi.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Russell infuriato per la gestione di Verstappen in Messico

Terminato in settima posizione – dopo che Oscar Piastri aveva guadagnato terreno nel giro cinque e che il compagno Andrea Kimi Antonelli lo aveva sorpassato – Russell ha espresso a Sky Sports il suo profondo malcontento.

“Non capisco come sia possibile che tre piloti possano tagliare la prima curva e mantenere la posizione ottenuta in pista. È come correre un azzardo: se qualcosa va storto si ottiene un passaggio facilitato. Quando Max e Lewis sono stati coinvolti in un contatto più avanti, solamente a Lewis è stata inflitta la penalità, mentre Max è uscito dalla curva senza problemi. Questo episodio, iniziato già dal primo giro, mi ha fatto perdere tre posizioni e ha reso la gara estremamente frustrante”, ha dichiarato Russell, criticando anche l’atteggiamento della FIA e il layout del circuito, che sembrano concedere ai piloti una sorta di “pass libero”.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!