Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Un weekend che prometteva grandi soddisfazioni per Lewis Hamilton si è trasformato in un’altra delusione per il campione di Formula 1 al Gran Premio del Messico.

Dopo una qualificata eccezionale, Hamilton è partito dalla terza posizione, apparendo destinato a ottenere il suo primo podio in Ferrari su questo circuito particolarmente esigente. Fin dalla prima curva, il sette volte campione aveva obiettivi ambiziosi, cercando fin da subito di superare Lando Norris della McLaren, ma il caos è esploso quando il pilota olandese ha tagliato la curva in modo eccessivo.

In seguito, al sesto giro, Max Verstappen ha cercato di contendere il terzo posto in un duello avvincente con Hamilton. Il britannico ha saputo difendere la propria posizione, ma una frenata improvvisa nella curva 4 lo ha portato fuori pista, avvicinandosi pericolosamente all’area erbosa. Questa manovra ha comportato una penalità di 10 secondi, decurtando il vantaggio ottenuto e alterando il ritmo della gara.

Hamilton risponde al risultato deludente nel Gran Premio del Messico

Il Gran Premio ha segnato la ventesima gara senza podio per Hamilton con la scuderia Ferrari. La penalità subita lo ha relegato all’ottava posizione, posizionandolo dietro piloti come Oscar Piastri e George Russell, e ha sottolineato la stagione in cui le vittorie di Ferrari appaiono sempre più scarse, visto che Charles Leclerc ha potuto contare solo sul secondo posto.

Durante la conferenza stampa post-gara, Hamilton si è mostrato significativamente diverso dall’euforia vivuta in qualificata il sabato. Con toni misurati, il pilota ha ammesso: “All’inizio è stato divertente, ma il risultato finale non è stato quello che mi aspettavo. Così funziona il mondo delle corse.”

Riguardo alle difficoltà di aderenza sulla pista, ha spiegato che le condizioni del tracciato, molto deteriorato, gli hanno impedito di andare oltre, costringendolo a una guida prudente per garantire il ritorno in sicurezza sull’asfalto. Nonostante tutto, ha saputo trovare almeno qualche aspetto positivo, sottolineando l’importanza dei punti conquistati.

