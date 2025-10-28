Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
Un weekend che prometteva grandi soddisfazioni per Lewis Hamilton si è trasformato in un’altra delusione per il campione di Formula 1 al Gran Premio del Messico.
Dopo una qualificata eccezionale, Hamilton è partito dalla terza posizione, apparendo destinato a ottenere il suo primo podio in Ferrari su questo circuito particolarmente esigente. Fin dalla prima curva, il sette volte campione aveva obiettivi ambiziosi, cercando fin da subito di superare Lando Norris della McLaren, ma il caos è esploso quando il pilota olandese ha tagliato la curva in modo eccessivo.
In seguito, al sesto giro, Max Verstappen ha cercato di contendere il terzo posto in un duello avvincente con Hamilton. Il britannico ha saputo difendere la propria posizione, ma una frenata improvvisa nella curva 4 lo ha portato fuori pista, avvicinandosi pericolosamente all’area erbosa. Questa manovra ha comportato una penalità di 10 secondi, decurtando il vantaggio ottenuto e alterando il ritmo della gara.
Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari
Hamilton risponde al risultato deludente nel Gran Premio del Messico
Il Gran Premio ha segnato la ventesima gara senza podio per Hamilton con la scuderia Ferrari. La penalità subita lo ha relegato all’ottava posizione, posizionandolo dietro piloti come Oscar Piastri e George Russell, e ha sottolineato la stagione in cui le vittorie di Ferrari appaiono sempre più scarse, visto che Charles Leclerc ha potuto contare solo sul secondo posto.
Durante la conferenza stampa post-gara, Hamilton si è mostrato significativamente diverso dall’euforia vivuta in qualificata il sabato. Con toni misurati, il pilota ha ammesso: “All’inizio è stato divertente, ma il risultato finale non è stato quello che mi aspettavo. Così funziona il mondo delle corse.”
Riguardo alle difficoltà di aderenza sulla pista, ha spiegato che le condizioni del tracciato, molto deteriorato, gli hanno impedito di andare oltre, costringendolo a una guida prudente per garantire il ritorno in sicurezza sull’asfalto. Nonostante tutto, ha saputo trovare almeno qualche aspetto positivo, sottolineando l’importanza dei punti conquistati.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre