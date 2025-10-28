Checo insiste sul fatto che Hamilton fallirebbe alla Red Bull

Checo Pérez ha offerto una previsione chiara su come potrebbe svolgersi l’eventuale ingresso di Lewis Hamilton nella Red Bull.

Il pilota ha corso con la Red Bull tra il 2021 e il 2024, ricoprendo il ruolo di supporto al fenomenale Max Verstappen. In quegli anni, mentre Verstappen si aggiudicava il titolo mondiale stagione dopo stagione, Pérez è riuscito a salire sul podio per ben tre stagioni consecutive, concludendo sempre tra le prime quattro posizioni nella classifica.

Nel 2023 la Red Bull ha mostrato tutto il suo potenziale. Verstappen ha riconquistato il titolo mondiale, mentre Pérez si è aggiudicato il ruolo di vice campione. Al contempo, il team di Milton Keynes ha lasciato indietro i rivali nel campionato costruttori, accumulando più del doppio dei punti della più vicina Mercedes.

La stagione successiva, tuttavia, ha visto le difficoltà aumentare per Pérez. Concludendo in ottava posizione nella classifica piloti, il momento è giunto per mettere fine sia alla sua avventura in Red Bull sia al suo percorso in Formula 1.

Hamilton potrebbe affrontare la sfida di diventare compagno di squadra di Verstappen?

Dopo una stagione lontano dai riflettori, Pérez ha ora l’opportunità di fare il suo ritorno in pista: la prossima stagione correrà con Cadillac. In un’intervista rilasciata a Karun Chandhok per Sky F1, in vista del Gran Premio del Messico, il pilota ha ricordato le difficoltà vissute in Red Bull e ha sottolineato che nemmeno un campione del calibro di Hamilton potrebbe facilmente dominare una vettura tarata per adattarsi alle peculiari esigenze di guida di Verstappen.

«Nel momento in cui ho deciso di lasciare la Red Bull, sapevo che chi mi sarebbe succeduto avrebbe dovuto affrontare una sfida immensa», ha confessato Pérez. «Correre al fianco di Max è estremamente arduo e, in una squadra come la Red Bull, tale difficoltà si amplifica. Ci sarebbero molte spiegazioni, ma in realtà nessun pilota – sia che si tratti di Hamilton, Leclerc o di altri – può primeggiare senza lottare. Lo stile di guida di Max è così particolare che richiede un costante aggiornamento e adattamento.»

