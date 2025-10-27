close global

Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

F1 Ferrari Oggi: Hamilton accusa Verstappen di favoritismo; Leclerc favorito nella lotta per il titololo

F1 Ferrari Oggi: Hamilton accusa Verstappen di favoritismo; Leclerc favorito nella lotta per il titololo

Alessandro Lombardo
Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 27° ottobre 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc ha mostrato chiaramente la sua preferenza per i piloti della McLaren nella corsa al campionato, nonostante la costante minaccia rappresentata da Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha recentemente approfondito il rapporto speciale che lo lega al collega e campione di Formula 1, Sebastian Vettel. Il pilota britannico, durante un’intervista, ha sottolineato come la loro amicizia si sia consolidata nel corso delle rispettive carriere. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha mostrato il suo evidente malcontento al termine del Gran Premio di Città del Messico, a seguito di una penalità di dieci secondi inflitta dalla FIA. LEGGI DI PIÙ

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

  • Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude

  • Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'

  • Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!

  • Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton

  • Ieri 19:07
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • Ieri 16:00
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

  • 26 ottobre
 Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

  • 26 ottobre

