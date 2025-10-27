F1 Ferrari Oggi: Hamilton accusa Verstappen di favoritismo; Leclerc favorito nella lotta per il titololo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 27° ottobre 2025 in Formula 1.
Charles Leclerc ha mostrato chiaramente la sua preferenza per i piloti della McLaren nella corsa al campionato, nonostante la costante minaccia rappresentata da Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha recentemente approfondito il rapporto speciale che lo lega al collega e campione di Formula 1, Sebastian Vettel. Il pilota britannico, durante un’intervista, ha sottolineato come la loro amicizia si sia consolidata nel corso delle rispettive carriere. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha mostrato il suo evidente malcontento al termine del Gran Premio di Città del Messico, a seguito di una penalità di dieci secondi inflitta dalla FIA. LEGGI DI PIÙ
- 26 ottobre