Hamilton rivela il ruolo fondamentale di Vettel nella sua carriera in Ferrari

Lewis Hamilton ha recentemente approfondito il rapporto speciale che lo lega al collega e campione di Formula 1, Sebastian Vettel. Il pilota britannico, durante un’intervista, ha sottolineato come la loro amicizia si sia consolidata nel corso delle rispettive carriere.

Negli anni 2010, Hamilton e Vettel hanno segnato un’epoca nel mondo della F1, collezionando insieme nove titoli e 11 campionati. Entrambi hanno combattuto testa a testa per il titolo, rappresentando le ambizioni di Mercedes e Ferrari in sfide memorabili.

Le rivalità tra i due non sono state prive di momenti controversi. Uno degli episodi più ricordati risale al Gran Premio dell’Azerbaigian del 2017, quando Vettel ha accusato Hamilton di aver frenato bruscamente, provocando un impatto con il volante. Successivamente, nel 2022, in conferenza stampa, Vettel ha espresso il suo rammarico per quell’episodio, sottolineando come l’amicizia tra loro si sia notevolmente rafforzata, superando le tensioni del passato e dando prova di grande sportività.

Hamilton condivide il suo apprezzamento per Vettel

Durante un’intervista pre-Gran Premio del Messico con ESPN, Hamilton ha parlato apertamente del legame con Vettel, evidenziando come il tedesco abbia mantenuto un contatto costante sin dai tempi in Ferrari.

Secondo il pilota britannico, Vettel è uno dei compagni più completi, capace non solo di eccellere in pista, ma anche di dimostrare empatia e dedizione verso gli altri. Hamilton ha dichiarato: “Il suo sostegno nei momenti difficili e l’attenzione che dimostra, anche con semplici messaggi durante i weekend, fanno di lui un vero amico e un esempio da seguire.”

Entrambi i campioni hanno fatto della loro carriera un palcoscenico per promuovere la giustizia sociale. Sia Vettel che Hamilton hanno utilizzato la loro visibilità per sostenere l’uguaglianza e l’inclusione, arrivando persino a inginocchiarsi prima delle gare nell’ambito dell’iniziativa “We Race as One”. Questa scelta testimonia un impegno concreto non solo verso lo sport, ma anche per una società più equa, in cui il rispetto e la collaborazione rappresentano valori fondamentali.

