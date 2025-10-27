Leclerc ha un chiaro favorito nella lotta per il titolo di F1

Charles Leclerc ha mostrato chiaramente la sua preferenza per i piloti della McLaren nella corsa al campionato, nonostante la costante minaccia rappresentata da Max Verstappen.

In un'intervista a Motorsport Week, il pilota della Ferrari ha sottolineato che, secondo lui, Oscar Piastri e Lando Norris offrono le migliori prospettive per superare il pilota olandese. Con quattro gare ancora in programma nella stagione 2025, la Scuderia non ha ancora conquistato una vittoria, rendendo la sfida ancor più accesa.

Già in grado di assicurarsi un secondo posto a Montecarlo, Leclerc ha definito i piloti della McLaren come veri e propri rivali da tenere d'occhio. "Max guida sempre ad un livello estremamente elevato", ha dichiarato, aggiungendo: "La sua ascesa non sorprende del tutto, anche se mi stupirebbe se, partendo da questa posizione, riuscisse a vincere il campionato. Naturalmente, non si deve mai sottovalutare Max."

Ferrari non può tenere il passo

La battaglia per il titolo si sta delineando come un confronto a tre, che vede protagonisti Piastri, Norris e Verstappen. Tuttavia, Leclerc nutre dei dubbi sulla capacità della Ferrari di trarre beneficio da questa dinamica.

"Il contesto pesa sempre in gara e, nel mio caso, non ho molto da perdere", ha spiegato. "I piloti della McLaren, in combinazione con Verstappen, rischiano in modo consistente e questo conferisce loro un vantaggio, anche se per sfruttarlo appieno è necessario mantenere un ritmo impossibile da raggiungere per oggi con la Ferrari, rispetto sia alla McLaren che alla Red Bull."

Leclerc, che in questa fase adotta un ruolo più da osservatore nella lotta al titolo, non nasconde la sua preferenza: "Se dovessi scommettere, sceglierei senz’altro i piloti della McLaren. Naturalmente, non si può mai escludere Max, il quale continua a offrire prestazioni di altissimo livello, ma una differenza di quaranta punti è davvero significativa." Intanto, il compagno di squadra, Lewis Hamilton, continua ad aspettare il suo primo podio stagionale, mentre Leclerc ha già avuto diverse occasioni per salire sul gradino più alto del podio.

Leclerc considera la McLaren favorita

La corsa per il titolo continua a regalare emozioni e Leclerc è convinto che, quest'anno, la McLaren abbia la strategia più efficace. In numerose dichiarazioni ha ribadito come Max conduca sempre a livelli straordinari, evidenziando così la costante minaccia che rappresenta. Queste affermazioni rispecchiano l'attuale scenario, in cui i piloti della McLaren sembrano emergere come i favoriti per lottare e, auspicabilmente, aggiudicarsi il campionato.

