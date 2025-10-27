Hamilton accusa Verstappen di favoritismo alla FIA

Lewis Hamilton ha mostrato il suo evidente malcontento al termine del Gran Premio di Città del Messico, a seguito di una penalità di dieci secondi inflitta dalla FIA.

La sanzione è stata applicata perché il pilota britannico aveva conseguito un vantaggio uscendo dalla pista, una manovra che ha scatenato non poche polemiche. Durante le prime curve della gara il circuito messicano si è trasformato in un vero caos, con innumerevoli tentativi di sorpasso che hanno reso l’atmosfera particolarmente tesa.

Hamilton, impegnato in una lotta serrata contro Max Verstappen e George Russell per guadagnare posizioni preziose, ha cercato di ribaltare le sorti della gara. Tuttavia, nel tentativo di mantenere il vantaggio, ha finito per uscire dalla traiettoria consentita e tagliare la linea per rientrare in corsa davanti ai rivali. La FIA non ha accettato questa scelta e ha deciso di infliggergli la penalità, decisione che ha alimentato ulteriori discussioni nel mondo della Formula 1.

Hamilton non capisce la FIA

Alla fine della gara, Hamilton ha espresso il suo sconcerto per essere stato l’unico penalizzato, mentre gli altri piloti coinvolti in situazioni simili non hanno subito alcuna sanzione. In un’intervista esclusiva con Viaplay, ha dichiarato: "Non ho bisogno di rivedere le immagini, conosco esattamente quanto accaduto". Ha spiegato che in partenza non aveva percepito la presenza di Max e che, affrontando la seconda, la terza e la quarta curva in seconda posizione, era finito in quarta, senza che nessuno venisse punito per aver lasciato la pista in quel tratto.

Successivamente, il campione ha osservato come altri conduttori abbiano compiuto manovre analoghe senza subire penalità, mentre la sua decisione di allargare la traiettoria ha scatenato l’applicazione repentina della sanzione. "Trovo del tutto ingiusta questa decisione", ha concluso Hamilton, lasciando spazio a ulteriori dibattiti e riflessioni all’interno della comunità della Formula 1.

