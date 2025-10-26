Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
Ti forniamo tutte le informazioni necessarie per affrontare la giornata di domenica al Gran Premio del Messico del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.
Il circuito dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, a Città del Messico, ospiterà il 20° round del calendario il 26 ottobre. Fernando Alonso punta a riscattarsi dopo un weekend deludente, mentre Carlos Sainz cercherà di rimettersi in carreggiata dopo una penalizzazione nell’ultima gara.
Anche Franco Colapinto spera che la corsa possa segnare il suo primo balzo in avanti dalla parte bassa della classifica. Ecco tutto ciò che serve per affrontare la giornata, con orari e canali TV per l’America Latina, la Spagna, l’Italia e gli Stati Uniti.
Orari GP del Messico: Domenica 26 ottobre
Gara
- Spagna: 22:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 17:00 hrs. / Star+
- Colombia: 15:00 hrs. / Star+
- Messico: 14:00 hrs. / Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 13:00 hrs. / ESPN
Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP del Messico?
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia e di essere ancora un serio contendente al titolo, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, il che ha riacceso la lotta per il campionato.
La domenica al Circuito delle Americhe è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo un incidente causato da Carlos Sainz, che si è ritirato.
I piloti spagnoli hanno avuto una serata altalenante: nonostante Alonso sia riuscito a conquistare un punto miracoloso, Sainz ha visto la sua striscia di punti e buoni risultati interrompersi dopo il ritiro a causa di una collisione con Kimi Antonelli.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, è stata molto positiva, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc terzo, il loro miglior risultato stagionale in coppia. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.
- 1. Oscar Piastri 346 punti
- 2. Lando Norris 332 punti
- 3. Max Verstappen 306 punti
- 4. George Russell 252 punti
- 5. Charles Leclerc 192 punti
- 6. Lewis Hamilton 142 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 89 punti
- 8. Alexander Albon 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg 41 punti
- 10. Isack Hadjar 39 punti
- 11. Carlos Sainz 38 punti
- 12. Fernando Alonso 37 punti
- 13. Lance Stroll 32 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Yuki Tsunoda 28 punti
- 17. Pierre Gasly 20 punti
- 18. Oliver Bearman 20 punti
- 19. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
