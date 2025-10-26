Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Le qualifiche per il Gran Premio del Messico si sono concluse. Lando Norris ha dominato la sessione e sembra essere in testa alla lotta per il campionato del mondo. Al contrario, Max Verstappen e Oscar Piastri non sono stati all'altezza, sebbene quest'ultimo beneficerà di una penalità in griglia.

L'evoluzione della pista è stata al centro di tutte le discussioni. All'Autódromo Hermanos Rodríguez, trovare il punto esatto per un giro veloce era fondamentale. Nonostante l'asfalto scivoloso e il grip minimo, Norris ha offerto una prestazione impeccabile e ha conquistato la pole position con un tempo di 1:15.586.

Il pilota della McLaren condividerà la prima fila con Charles Leclerc. Lewis Hamilton, nel frattempo, ha ottenuto la sua migliore qualifica con la Ferrari, segnando il terzo tempo. Il suo ex compagno di squadra George Russell lo ha raggiunto in seconda fila domenica, mentre Verstappen ha concluso a quasi mezzo secondo dal leader, piazzandosi quinto.

Le qualifiche sono diventate ancora più complicate per Piastri, che ha perso più di un decimo di secondo da Verstappen, piazzandosi inizialmente all'ottavo posto. Kimi Antonelli e Carlos Sainz sono riusciti a infilarsi tra Verstappen e Piastri.

Tuttavia, Sainz riceverà una penalità di cinque posizioni in griglia a causa dell'incidente con Antonelli al Gran Premio degli Stati Uniti. Questo permetterà a Piastri di guadagnare una posizione, portandosi subito dietro Verstappen. Isack Hadjar e Ollie Bearman hanno completato la top 10 nella fase finale di qualifica.

GP del Messico 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Kimi Antonelli 7 Oscar Piastr 8 Isack Hadjar 9 Oliver Bearman 10 Yuki Tsunoda 11 Esteban Ocon 12 Carlos Sainz 13 Nico Hulkenberg 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Gabriel Bortoleto 17 Alexander Albon 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

Come sta andando il Campionato Costruttori prima del GP del Messico?

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha reso ancora più serrata la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Austin è stata un altro esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il posto dietro la McLaren.

Al Circuit of the Americas, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, con Verstappen che ha dominato completamente la gara e pochi cambi di posizione in testa alla griglia.

Il secondo posto della Mercedes era a rischio, con Russell sceso al sesto posto in gara e Antonelli non è riuscito a segnare punti a causa di Carlos Sainz. La Ferrari, d'altra parte, ha disputato la sua miglior gara della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso quarto, il suo punteggio più alto della stagione.

1. McLaren 678 punti

2. Mercedes 341 punti

3. Ferrari 334 punti

4. Red Bull Racing 331 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

6. Kick Sauber 59 punti

9. Haas 48 punti

10. Alpine 20 punti

