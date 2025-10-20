close global

Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

F1 Kimi Antonelli Oggi: Superano questo pilota della Mercedes; vede il suo GP USA ROVINATO a causa di Sainz

F1 Kimi Antonelli Oggi: Superano questo pilota della Mercedes; vede il suo GP USA ROVINATO a causa di Sainz

Alessandro Lombardo
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 19° ottobre 2025 in Formula 1.

George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono stati confermati come piloti Mercedes per la stagione 2026, mentre Juan Pablo Montoya assicura che il team non deve preoccuparsi di Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha subito un grave colpo al suo progetto in Formula 1 durante il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin a causa di un incidente con Carlos Sainz. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin ha confermato in maniera evidente il dominio incontrastato di Max Verstappen. Con una prestazione impeccabile, il pilota olandese ha conquistato la vittoria, affiancato sul podio da Charles Leclerc e Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Pochi possono credere a ciò che è stato rivelato dopo le qualifiche! LEGGI DI PIÙLEGGI DI PIÙ

Formula 1

Classifiche F1

